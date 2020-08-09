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Дата распечатки: 13.08.2020 18:17
 
09.08.2020 17:33 Видео, Общество

Голосование Светланы Тихановской

9 августа в Минске кандидат Светлана Тихановская проголосовала на выборах президента Беларуси.

Видео Сергея Сацюка, БелаПАН.

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Четверг, 13 Август 2020, 18:17
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