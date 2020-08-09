09.08.2020 18:58 Фото
Голосование Светланы Тихановской
9 августа в Минске кандидат Светлана Тихановская проголосовала на выборах президента Беларуси.
9 августа в Минске кандидат Светлана Тихановская проголосовала на выборах президента Беларуси.
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