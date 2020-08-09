Глава ЦИК Ермошина: В случае скопления людей на избирательных участках может быть установлен пропускной режим

Минск, 9 августа. В случае скопления людей на избирательных участках может быть установлен пропускной режим, заявила глава Центризбиркома Лидия Ермошина 9 августа в эфире телеканала "Беларусь 1".

"Хотела бы обратиться к избирателям, чтобы они не тянули, чтобы они приходили на участки все-таки в основном в утренние или дневные часы. Ибо в вечерние часы, ну по крайней мере оппоненты власти, обещают скопление людей. И это значит, что в избирательных комиссиях участковых будет установлен пропускной режим, будет запускаться только то количество избирателей, сколько членов комиссии выдают избирательные бюллетени. А их вечером будет меньше, в силу того что часть членов комиссии поедет с переносными ящиками обеспечивать голосование на дому", — сказала Ермошина.

"Поэтому из-за скопления народа кто-то не сможет проголосовать. Потому что в восемь часов вечера закроются избирательные участки", — дополнила глава ЦИК.

Она посоветовала избирателям не тянуть с голосованием до самого вечера. "Тем более если хотят спокойную праздничную атмосферу, в спокойных условиях отдать свой голос, то пожалуйста, делайте это все-таки в разумное время — в утреннее, дневное", — призвала руководитель Центризбиркома.