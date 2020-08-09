Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2020/08/09/ru_1053400/
Дата распечатки: 13.08.2020 10:44
 
09.08.2020 09:12 Политика, Общество

Глава ЦИК Ермошина: В случае скопления людей на избирательных участках может быть установлен пропускной режим

Минск, 9 августа. В случае скопления людей на избирательных участках может быть установлен пропускной режим, заявила глава Центризбиркома Лидия Ермошина 9 августа в эфире телеканала "Беларусь 1".

"Хотела бы обратиться к избирателям, чтобы они не тянули, чтобы они приходили на участки все-таки в основном в утренние или дневные часы. Ибо в вечерние часы, ну по крайней мере оппоненты власти, обещают скопление людей. И это значит, что в избирательных комиссиях участковых будет установлен пропускной режим, будет запускаться только то количество избирателей, сколько членов комиссии выдают избирательные бюллетени. А их вечером будет меньше, в силу того что часть членов комиссии поедет с переносными ящиками обеспечивать голосование на дому", — сказала Ермошина.

"Поэтому из-за скопления народа кто-то не сможет проголосовать. Потому что в восемь часов вечера закроются избирательные участки", — дополнила глава ЦИК.

Она посоветовала избирателям не тянуть с голосованием до самого вечера. "Тем более если хотят спокойную праздничную атмосферу, в спокойных условиях отдать свой голос, то пожалуйста, делайте это все-таки в разумное время — в утреннее, дневное", — призвала руководитель Центризбиркома.

 

Алексей Орешко, БелаПАН.  

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Четверг, 13 Август 2020, 10:44
Дизайн
и программирование
regraphic

© 2000 — 2020 БелаПАН. Все права защищены.
Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск

.239