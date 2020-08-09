В штабе кандидата в президенты Светланы Тихановской не знают, где находятся задержанные члены ее команды

Минск, 9 августа. У штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской нет информации о том, где находятся задержанные 8 августа руководитель штаба Мария Мороз, а также члены команды Олег Моисеев и Антон Станишевский.

Как сообщила БелаПАН доверенное лицо кандидата Ольга Ковалькова, Станишевского и Моисеева пригласили для беседы в главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД. Оттуда оба уже не вышли. "Антону разрешили позвонить, попросить адвоката и сообщить, что его перевозят в Следственный комитет. По Олегу мы так и не смогли ничего выяснить. У него есть адвокат, но и он не смог ничего узнать", — рассказала она.

Ковалькова отметила, что точно неизвестно, где именно находится Мария Мороз. "Вчера во Фрунзенском РУВД сообщили, что она находится в центре изоляции правонарушителей на Окрестина. Но в ЦИПе по состоянию на 12 часов ночи она не находилась — по их информации. Мы не знаем, где на самом деле находится человек. Это беспредел полный", — добавила Ковалькова.

Она напомнила, что адвокат Марии Мороз прибыл в УВД Фрунзенского района спустя 30 минут после ее задержания. "Локация ее телефона показывала, что Мария там. Однако защитнику сказали, что ее в РУВД нет, и не пустили к задержанной. Я считаю, что это препятствование абсолютно законному праву человека на защиту", — подчеркнула Ковалькова.

По ее информации, никому из тех задержанных, с кем удалось связаться, обвинения не предъявлены. "Информацию не могут получить даже адвокаты", — отметила Ковалькова.

Также она сообщила, что доверенное лицо Светланы Тихановской Андрей Смоленчук, задержанный вечером 7 августа в Минске, наказан 15 сутками ареста за "якобы какое-то предыдущее правонарушение, о котором он даже не знал".

По данным штаба Тихановской, задержано как минимум восемь доверенных лиц и активистов штаба: Мария Мороз, Олег Моисеев, Татьяна Каневская, Дмитрий Тит, Павел Мельковский, Юрий Власов, Николай Масловский, Антон Станишевский. Некоторые из них уже осуждены.