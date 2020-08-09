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Дата распечатки: 13.08.2020 10:49
 
09.08.2020 10:37 Политика, Общество

Представитель МВД: Просим граждан соблюдать порядок, в противном случае милиция будет реагировать с использованием всех предоставленных законом полномочий

Минск, 9 августа. В связи с проведением президентских выборов сотрудники МВД Беларуси переведены на усиленный вариант службы. Оперативные штабы сформированы в МВД и всех территориальных органах. Все избирательные участки взяты под круглосуточную охрану.

Выступая 9 августа в эфире телеканала "Беларусь 1", замначальника главного управления — начальник управления охраны правопорядка МВД Дмитрий Курьян заявил: "Основная цель сотрудников милиции — обеспечить в тесном взаимодействии с членами избирательных комиссий безопасность избирательного процесса и не допустить нарушений общественного порядка".

"Просим граждан соблюдать установленный законом порядок. В противном случае сотрудники милиции будут вынуждены незамедлительно реагировать с использованием всех предоставленных законом прав и полномочий. Выражаем уверенность, что общими усилиями мы сохраним порядок и спокойствие", — добавил Курьян.

Утром 9 августа на центральных площадях Минска — площади Независимости и Октябрьской площади — появились металлические ограждения, они пока не установлены. Интернет-пользователи сообщают, что в разных местах в центре города запрещена парковка автомобилей, замечена военная техника.

6 августа замминистра внутренних дел — начальник милиции общественной безопасности Александр Барсуков, выступая по телеканалу "Беларусь 1", предупредил организаторов "несанкционированных массовых мероприятий о персональной ответственности за их проведение и все негативные последствия", а также призвал граждан не участвовать в таких акциях.

В последующие два дня были задержаны несколько представителей штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской, в том числе руководитель штаба Мария Мороз.

БелаПАН.

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