С начала досрочного голосования задержаны или арестованы 37 наблюдателей кампании "Право выбора"

Минск, 9 августа. С начала досрочного голосования (4—8 августа) по всей Беларуси было задержано или арестовано не менее 37 наблюдателей кампании "Право выбора — 2020".

"На утро 9 августа не менее 28 наблюдателей задержаны. Местонахождение 8 человек устанавливается, они с вечера не выходят на связь, — сообщают представители "Права выбора". — Всего за время наблюдения были задержаны по меньшей мере 37 наших наблюдателей. Наблюдатели "Права выбора — 2020" продолжают наблюдение вне участков для голосования".

В кампанию наблюдения "Право выбора — 2020" входят восемь организаций: Объединенная гражданская партия, Белорусская социал-демократическая партия (Грамада), оргкомитеты по созданию партии "Белорусская христианская демократия" и Партии свободы и прогресса, Белорусская партия "Зеленые", Партия БНФ, движение "За Свободу", независимый профсоюз радиоэлектронной промышленности.

Как отмечает национальный координатор кампании Виталий Рымашевский, "независимых наблюдателей не только не пускают на избирательные участки, но и массово задерживают без каких-либо законных оснований". "Таких беспрецедентных репрессий против независимых наблюдателей не было за все время проведения выборов в нашей стране. В 2020 году в Беларуси власти ликвидировали независимое наблюдение", — сказал он.

По данным "Права выбора", в Брестской области были задержаны или арестованы четыре наблюдателя, в Витебской — восемь, в Гродненской — три, Гомельской — шесть, Могилевской — шесть, Минской — три, в Минске — семь.

С 4 августа независимыми наблюдателями зафиксировано 1.211 нарушений. Основное нарушение — недопуск аккредитованных наблюдателей к наблюдению внутри помещения для голосования (43%). Распространенными нарушениями также являются: несоответствие количества проголосовавших по данным комиссий и по подсчетам наблюдателей (14,7%); отказ в предоставлении информации (10,8%); необеспечение требований безопасности в помещениях для голосования в условиях распространения коронавируса (8,5%).