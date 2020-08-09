ЦИК: На выборах президента проголосовали уже 45,33% избирателей

Минск, 9 августа. На выборах президента Беларуси по состоянию на 10.00 9 августа и с учетом пяти дней досрочного голосования явка избирателей составила 45,33%, сообщила председатель Центризбиркома Лидия Ермошина в ходе прямой видеотрансляции из ЦИК.

Она напомнила, что в ходе досрочного голосования свой выбор сделали 41,7% избирателей. Вполне объяснимо, что в воскресное утро на избирательные участки пришло менее 3% избирателей, отметила Ермошина.

По ее словам, больше всего избирателей пришло в Гомельской и Могилевской областях — более 50%.

В Брестской области явка на данный момент составила 40,49%, в Витебской — 45,28%, Гомельской — 57,82%, Гродненской — 42,17%, Минской — 43,79%, Могилевской — 53,87%.

В Минске, по данным ЦИК, проголосовали уже 36,08% избирателей.

По мнению Ермошиной, в ближайшие часы начнется наиболее активная явка избирателей на участки для голосования.

При этом глава ЦИК еще раз обратилась к избирателям, попросив не тянуть с приходом на участки. "Сделать это все-таки в утренние и дневные часы с учетом того, что может быть большое скопление людей и они не смогут проголосовать", — сказала Ермошина.

На пост президента Беларуси претендуют пять кандидатов: Андрей Дмитриев — сопредседатель общественного объединения "Говори правду", Анна Канопацкая — бывший депутат Палаты представителей Национального собрания, Александр Лукашенко — действующий глава государства, Светлана Тихановская — супруга блогера и политзаключенного Сергея Тихановского, Сергей Черечень — председатель партии "Белорусская социал-демократическая Грамада".

Согласно данным ЦИК, в Беларуси 6.844.932 гражданина имеют право голоса. Для голосования на выборах создано 5.767 участков, в том числе 44 — за рубежом.

Особенностью нынешней кампании является отсутствие западных наблюдателей, которые не смогли приехать в Беларусь в связи с тем, что вовремя не получили приглашения от белорусских властей.

Президентская кампания 2020 года отмечается жесткими действиями властей в отношении альтернативных участников выборов, их сторонников и участников мирных протестов. Обеспокоенность грубыми нарушениями прав человека в Беларуси выразило международное правозащитное сообщество, ЕС и европейские институты, а также отдельные страны и их лидеры. Они призвали белорусские власти воздержаться от насилия в отношении собственных граждан.