Лукашенко журналистам: Обстановка не выйдет из-под контроля

Минск, 9 августа. Обстановка не выйдет из-под контроля, "кто бы что ни планировал", заявил кандидат в президенты, действующий глава государства Александр Лукашенко, общаясь 9 августа с журналистами после голосования на избирательном участке.

По его словам, за минувшую ночь и утро во въезде в Беларуси отказали 170 гражданам "с фальшивыми визами", которые не могли объяснить причины въезда.

"Не расслабляемся. Все структуры и службы переведены в усиленный режим", — заявил Лукашенко.

(Будет дополнено.)