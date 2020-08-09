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Дата распечатки: 09.08.2020 12:11
 
09.08.2020 11:21 Политика, Общество

Лукашенко журналистам: Обстановка не выйдет из-под контроля

Минск, 9 августа. Обстановка не выйдет из-под контроля, "кто бы что ни планировал", заявил кандидат в президенты, действующий глава государства Александр Лукашенко, общаясь 9 августа с журналистами после голосования на избирательном участке.

По его словам, за минувшую ночь и утро во въезде в Беларуси отказали 170 гражданам "с фальшивыми визами", которые не могли объяснить причины въезда.

"Не расслабляемся. Все структуры и службы переведены в усиленный режим", — заявил Лукашенко.

(Будет дополнено.)

Захар Щербаков, БелаПАН.

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