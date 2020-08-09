"Правозащитники за свободные выборы": Ограничение числа наблюдателей сделало процесс досрочного голосования полностью непрозрачным для независимого наблюдения

Минск, 9 августа. Введенные Центризбиркомом ограничения по количеству наблюдателей на участках сделали процесс досрочного голосования полностью непрозрачным для независимого общественного наблюдения. Об этом говорится в аналитическом отчете кампании "Правозащитники за свободные выборы".

Кампанию "Правозащитники за свободные выборы" проводят РПОО "Белорусский Хельсинкский комитет" и закрытый властями правозащитный центр "Весна".

В их отчете подчеркивается, что введенные ограничения по наблюдателям "имели целью прекращение независимого наблюдения за этим этапом выборов, а не декларируемыми медицинскими мерами безопасности в связи с эпидемией коронавируса".

Из 798 наблюдателей кампании "Правозащитники за свободные выборы", аккредитованных на избирательных участках в период досрочного голосования, только 93 (11,6% от аккредитованных) имели возможность наблюдать на избирательных участках определенный отрезок времени, который не охватывал весь период голосования. Только один представитель кампании имел возможность наблюдать в течение всех пяти дней досрочного голосования.

"62% от всех аккредитированных в участковых избирательных комиссиях наблюдателей были представлены крупнейшими провластными общественными организациями, которые традиционно имеют большинство в составе УИК (БРСМ, "Белая Русь", Союз женщин, Союз ветеранов, профсоюзы, входящие в ФПБ, Белорусский фонд мира), — говорится в отчете. — С первых дней досрочного голосования наблюдатели от различных общественных инициатив сталкивались с препятствиями в своей деятельности со стороны членов УИК и милиции: удалениями с избирательных участков, лишениями аккредитации, задержанием. По данным правозащитников, в течение пяти дней досрочного голосования 86 наблюдателей было задержано, из них 6 наблюдателей кампании "Правозащитники за свободные выборы", 18 наблюдателей кампании были лишены аккредитации".

Наблюдателями кампании "фиксировались случаи организованного, принудительного участия в досрочном голосовании некоторых категорий избирателей (военнослужащие срочной службы, трудящиеся госпредприятий, жители общежитий), а также факты завышения явки избирательными комиссиями".

Всего, по данным ЦИК, в досрочном голосовании на выборах президента приняло участие 41,7% избирателей, что является наибольшим числом по сравнению с предыдущими президентскими кампаниями 2001, 2006 и 2010 годов. "Таким образом, досрочное голосование стало нормой, а не исключением, как это предусмотрено нормами Избирательного кодекса, — отмечают правозащитники. — Практика проведения досрочного голосования остается одной из системных проблем избирательного процесса и создает широкие возможности для использования административного ресурса и других манипуляций. В связи с этим рекомендации БДИПЧ ОБСЕ в части изменений процедур досрочного голосования остаются актуальными".