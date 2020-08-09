Лукашенко: У нас в Минске шесть площадок для митингов, захотите после выборов выразить свое мнение — пожалуйста, составим график

Минск, 9 августа. "Последние оппозиционные митинги несчастные ОМОН и милиция охраняла", — заявил кандидат в президенты, действующий глава государства Александр Лукашенко, общаясь 9 августа с журналистами после голосования на избирательном участке.

"У нас в Минске шесть площадок — только на двух были демонстрации, четыре были свободны. Площадки были заранее расписаны, прежде всего дали возможность оппозиции, мне дали в Мингорисполкоме график. Захотите после выборов выразить свое мнение — пожалуйста, составим график", — добавил Лукашенко.

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