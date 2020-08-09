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Дата распечатки: 13.08.2020 12:16
 
09.08.2020 11:47 Общество

Центр CERT.BY: Сайты КГБ и МВД Беларуси подверглись волне DDoS-атак

Минск, 9 августа. Национальным центром реагирования на компьютерные инциденты Республики Беларусь (CERT.BY) 8 августа около 22.00 зафиксирована большая волна DDoS-атак на инфраструктуру сети BY-NET. Об этом сообщается на сайте центра.

"Установлено, что атакам подвергалось оборудование, на котором размещены в том числе сайты Комитета государственной безопасности (kgb.gov.by) и Министерства внутренних дел (mvd.gov.by). Воздействие продолжилось и 9 августа. Были совершены атаки в 2.52 и 6.17, их продолжительность составила около 1 часа для каждой. Необходимо отметить, что пиковое значение зафиксировано на отметке 203 Гб/с, а среднее — из расчета 91+49 Гб/с", — отмечают в центре.

По данным CERT.BY, злоумышленники использовали технологии воздействия UDP Flooding, UDP Fragment, UDP0 Flooding, DNS Flooding, ICMP Misuse и NTP Flooding.

"Необходимо отметить, что технические решения по защите (Anti-DDoS) провайдеров отразили указанные атаки, однако, по нашей информации, начались проблемы с оборудованием", — говорится в сообщении.

Основная задача национального центра реагирования на компьютерные инциденты — снижение уровня угроз информационной безопасности национального сегмента интернета.

CERT.BY осуществляет сбор, хранение и обработку статистических данных, связанных с распространением вредоносных программ и сетевых атак на территории Беларуси, а также реагирование на сами инциденты как в информационных системах государственных органов и организаций, так и у самостоятельно обратившихся субъектов национального сегмента интернета.

Алексей Орешко, БелаПАН.  

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