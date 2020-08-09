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Дата распечатки: 09.08.2020 12:12
 
09.08.2020 11:51 Политика, Общество

Лукашенко не считает Тихановскую своим главным конкурентом

Минск, 9 августа. Кандидат в президенты Александр Лукашенко не считает другого кандидата — Светлану Тихановскую — своим главным конкурентом на проходящих выборах. Об этом он заявил, общаясь 9 августа с журналистами после голосования на избирательном участке.

Лукашенко также поручил разобраться, где находится руководитель штаба Тихановской — Мария Мороз. "В первый раз слышу, что у нас арестованные, не бросайтесь словами", — заявил он.

"Никто никаких репрессий не делает — закон и только закон. Они ничего не стоят, чтобы предпринимать против них репрессии", — добавил Лукашенко.

(Будет дополнено.)

Захар Щербаков, БелаПАН.

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