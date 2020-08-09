Танкер с американской нефтью для Беларуси прибыл в порт Клайпеды

Минск, 9 августа. Танкер с американской нефтью для Беларуси 9 августа прибыл в порт Клайпеды (Литва).

"Сегодня в порт Клайпеды прибыл танкер с американской нефтью сорта "Белый орел" объемом 76 тыс. тонн", — сообщил БелаПАН пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

По его словам, к вечеру начнется разгрузка. Далее нефть будет транспортироваться по железной дороге на новополоцкий "Нафтан". Планируется, что 12—13 августа первые цистерны прибудут на завод и к концу месяца уже вся партия поступит на переработку.

"Это вторая танкерная поставка американской нефти в Беларусь. Сорт, поставленный в этот раз, специально разработан в качестве аналога российского "Юралса" для европейских НПЗ", — напомнил Тищенко.

Первая партия американской нефти была поставлена в Беларусь в июне. Танкер 17 мая вышел из порта Beaumont и прибыл в Клайпеду 6 июня. Затем по железной дороге груз был доставлен на "Нафтан".

О начале поставок американской нефти в Беларусь ранее сообщил государственный секретарь США Майкл Помпео. "Эта конкурентная сделка, заключенная американским энергетическим трейдером United Energy Trading при содействии американской фирмы Getka и их польского партнера UNIMOT, укрепляет белорусский суверенитет и независимость, демонстрирует, что Соединенные Штаты готовы предоставить торговые возможности американским компаниям, заинтересованным в выходе на белорусский рынок, и выполняет обязательства, взятые Соединенными Штатами перед Беларусью в феврале", — говорилось в комментарии Помпео.

Министр иностранных дел Владимир Макей 15 мая подтвердил начало поставок нефти из США в Беларусь. "Это стало возможным по итогам договоренностей, достигнутых в ходе визита в Республику Беларусь 1 февраля 2020 года государственного секретаря США Майкла Помпео и встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко", — заявил он.

Как отметил Макей, осуществление поставок американской нефти является частью "государственной стратегии по диверсификации источников (снабжения) и обеспечению устойчивой работы нефтеперерабатывающего комплекса Беларуси в 2020-м и в последующие годы".