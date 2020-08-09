Лукашенко не видит оснований для какого-то противоборства после выборов

Минск, 9 августа. Обстановка в государстве в период проведения президентских выборов из-под контроля не выйдет, заявил Александр Лукашенко 9 августа, общаясь с журналистами после голосования на избирательном участке в Белорусском государственном университете физической культуры.

"Это я вам гарантирую, — цитирует Лукашенко его пресс-служба. — Это главная задача действующей власти, не только президента. Поэтому в этом вы можете нисколько не сомневаться, что бы здесь ни планировали отдельные люди и прочее".

По словам Лукашенко, утром он заслушал доклад Государственного пограничного комитета: за последнее время во въезде в Беларусь отказано 170 гражданам. "Или фальшивые визы показывали, или вообще не могли объяснить, чего едут, — рассказал Лукашенко. — Поэтому на границе контроль очень серьезный. Мы также усилили наблюдение в связи с последними событиями за белорусско-российским участком границы. Кстати, и там были люди, которых мы выдворили из страны".

Он подчеркнул, что не видит оснований для какого-то противоборства после выборов. "Мы предусматриваем всякие варианты", — сказал Лукашенко. Нет оснований говорить, что страна будет ввергнута в какое-то противостояние после выборов, добавил он.

"Недооценивать ситуацию нельзя, но, чтобы говорить, что страна с завтрашнего дня будет ввергнута в хаос или какое-то противоборство, противостояние или какую-то гражданскую войну, оснований абсолютно нет. Я вам это искренне заявляю и гарантирую", — сказал Лукашенко.

Журналисты спросили, считает ли он нынешнюю электоральную кампанию самой сложной для него. "Не сказал бы, что она самая сложная, но одна из самых сложных", — отметил Лукашенко.

По его словам, он готов к диалогу с оппонентами власти, но на провокации ответ будет соответствующий. "Если вы просто высказываете свою позицию или позицию кого-то и там видно, что это Петров, Сидоров, Иванов, я это приветствую, — сказал Лукашенко. — Я готов с вами лично вести диалог. Если вы тенденциозно начинаете себя вести, я тоже это вижу и отношение соответствующее. А если вы провоцируете, получите в ответ то же самое. Вы что, хотите пытаться свергнуть власть, сломать что-то, уколоть, оскорбить (как это вы делали вначале больше, а сейчас меньше) и ждете, что я или кто-то перед вами станет на колени и будет целовать их и песок, по которому вы бродили? Не будет этого. Ведите себя по закону, и у нас претензий к вам не будет".

Он также заявил, что считает неэффективной работу интеграционных структур в период пандемии и не только. "Национализм и национальные интересы, мягко говоря, превалировали и превалируют", — сказал Лукашенко о деятельности интеграционных структур в целом.

Особо показательной, по его словам, была ситуация с развитием пандемии. "Каждый замкнулся в своем мирке и пытался выкарабкаться", — отметил Лукашенко.

Он также подчеркнул, что Беларусь намерена взаимодействовать с другими государствами по всем направлениям.

Лукашенко заявил, что Беларусь проводит выборы в интересах своего народа, а не международных наблюдателей. "Если честно, все, что заготовлено, я уже прочитал, — сказал он о возможных оценках международных наблюдателей. — Не надо ждать, что перед нами расшаркаются и скажут: "Молодцы, белорусы!". Политика — это борьба, а для нас — искусство возможного. Мы не хотим, чтобы о нас говорили плохо, но исходить будем из интересов белорусского народа".

Лукашенко хочет, чтобы "в стране было тихо и спокойно, чтобы можно было нормально растить детей, не оглядываясь по сторонам".

Он также заявил, что никто никаких репрессий в отношении сторонников альтернативных кандидатов не предпринимал и предпринимать не будет. "Исполняйте закон. Закон и только закон!" — подчеркнул Лукашенко.

Кроме того, глава государства рассказал о личном опыте преодоления коронавирусной инфекции. По его словам, молодежь, люди без сопутствующих заболеваний легко переносят эту инфекцию, а людям постарше следует соблюдать меры профилактики. Лукашенко отметил, что данная тема затрагивалась и во время недавнего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. "Я Путину дал совет: береги себя, потому что болезнь излечимая (наши врачи — молодцы, научились), но такая противная, что дальше некуда", — сказал он.