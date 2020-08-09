Задержанный в Могилеве журналист Дмитрий Соловьев объявил голодовку

Минск, 9 августа. Главный редактор интернет-портала "Могилевский регион" Дмитрий Соловьев, задержанный 8 августа, объявил голодовку, сообщает служба мониторинга Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ).

Вечером 8 августа в Могилеве сотрудники ГАИ остановили автомобиль Соловьева. "У правоохранителей почему-то возникло подозрение, что машина Дмитрия якобы находится в угоне. Журналиста задержали и доставили в Ленинский РОВД Могилева", — говорится в сообщении.

В РОВД милиционеры решили направить автомобиль Соловьева на экспертизу, отмечают в БАЖ. Кроме этого, журналиста начали обвинять в неповиновении требованиям сотрудников милиции (ст. 23.4 КоАП), якобы Дмитрий отказался показывать им документы. "Между тем при задержании присутствовал свидетель, подтверждающий, что Соловьев предоставил документы по первому требованию. Его показания сотрудники милиции даже не захотели слушать", — сообщает служба мониторинга.

Жена Дмитрия — Надежда Соловьева — сообщила, что он принял решение держать голодовку. Таким образом Соловьев выражает свой протест против незаконного задержания.

В организации предполагают, что, скорее всего, журналиста доставят в суд для рассмотрения его административного дела только в понедельник, 10 августа. День выборов Соловьев проведет за решеткой в могилевском изоляторе временного содержания.

По такой же схеме 5 августа в Могилеве задержали журналиста Александра Буракова-старшего, его также остановили и доставили в Ленинский РОВД сотрудники ГАИ. Позже журналиста арестовали на 10 суток за мелкое хулиганство (ст. 17.1 КоАП). На суде и Бураков, и свидетели заявляли, что была устроена провокация.

За решеткой в могилевском ИВС сейчас находятся еще два местных журналиста: Владимир Лапцевич арестован на 12 суток за неповиновение милиции (ст. 23.4 КоАП), Александр Бураков-младший наказан 10 сутками ареста за участие в несанкционированной акции (ст. 23.34 КоАП).

По неофициальной информации, сотрудников милиции также очень интересует местонахождение еще одного могилевского журналиста — Михаила Аршинского. У Аршинского есть неотбытый срок административного наказания (11 суток ареста), вынесенного судом Ленинского района Могилева за участие в несанкционированном массовом мероприятии, — за стрим, который журналист делал 6 мая возле здания изолятора временного содержания в областном центре.

Кроме того, пишет БАЖ, 9 августа около 11.00 в Бобруйске милиция приходила домой к сотруднице сайта Bobr.by, журналистке Алесе Латинской. Искали ее мужа, журналиста-видеооператора, наблюдателя на выборах от БХК Сергея Латинского.