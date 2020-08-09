В Жлобине наблюдатели заявляют о значительном завышении явки в протоколе участковой комиссии

Гомель, 9 августа. Наблюдатели из Жлобина заявляют о значительном завышении явки в протоколе участковой избирательной комиссии. Они наблюдают на участке для голосования № 2, который находится в средней школе № 6 Жлобина.

Обозревать процесс выборов на участок наблюдателей не допустили, все дни досрочного голосования они провели на улице. "С первого дня председатель комиссии (директор школы) Мироевская Вера Васильевна не пустила их даже в помещение. Супруги Кизеевы Наталья и Николай, Андрей Черняков, Шевченко Аркадий, Анна Калупахо и Сергей Корнеев, постоянно меняясь, с упорством выстояли все досрочное голосование", — сказала БелаПАН одна из наблюдателей.

По данным наблюдателей, в двери школы за весь период досрочного голосования вошло 279 человек, тогда как в общем протоколе досрочного голосования было указано, что 1.246 избирателей получили бюллетени.

В день выборов на 11.30 в школу пришли проголосовать 555 человек, по данным протокола можно понять, что осталось 1.084 бюллетеня.

7 августа наблюдатели подали заявление в Жлобинский РОВД, прокуратуру и территориальную избирательную комиссию, однако никаких мер по расследованию данного факта до сих пор не приняли.

"Район Южный в Жлобине знают все, это в основном частный сектор, все дети этого района ходят в школу № 6. И когда рядом со школой расположились наблюдатели, всем жителям стало интересно, что происходит. Многие подъезжают, интересуются. Ребятам стали возить воду и еду. Вчера на обед местные жители приготовили наблюдателям драники", — сказала БелаПАН жительница Жлобина Илона Ткачева.