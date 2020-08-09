ЦИК: Президентские выборы в Беларуси состоялись

Минск, 9 августа. На выборах президента Беларуси, по данным на 12.00, проголосовало более 54% избирателей. "Выборы в стране состоялись", — заявила председатель Центризбиркома Лидия Ермошина в ходе прямой видеотрансляции из ЦИК.

"Преодолели 50-процентный барьер все регионы, кроме города Минска. Два из них — это Гомельская и Могилевская области, — там уже пришло на избирательные участки даже на 12.00 более 60%. В Гомельской области — 66% избирателей, в Могилевской — 63%. Сюда, конечно, попадают и проценты досрочного голосования", — сказала Ермошина.

По ее словам, явка в Минске составила 43%. "Но я думаю — здесь тоже люди идут, подтягиваются, стоят очереди, поэтому эта цифра отнюдь не предел, — будем иметь достаточно высокую явку избирателей", — отметила глава ЦИК.

Ермошина сообщила, что за выборами наблюдают более 200 иностранных наблюдателей. "В основном это страны СНГ и представители зарубежных посольств, аккредитованных в нашей стране, — сказала она. — Аккредитованы 53.868 наблюдателей национальных. Правда, наблюдать могут далеко не все из них, поскольку количество наблюдателей, которые могут сегодня присутствовать на избирательных участках, ограничено пятью с учетом коронавирусной инфекции".

По словам главы Центризбиркома, от наблюдателей все это время поступают "определенные жалобы". "Причем складывается впечатление, что, собственно говоря, жалобы подают практически одни и те же люди. Несколько десятков, — заметила она. — И судя по всему, им обещана плата за подачу жалоб, потому что зачастую вопрос уже решен в территориальной комиссии, но все равно идет жалоба в Центральную комиссию. Очевидно, сдельная оплата труда".

Как сообщила Ермошина, подача жалоб осуществляется в том числе по поводу того, что кабинки, которые находятся в помещениях участков для голосования, не имеют штор. "Сразу же могу сказать, что нигде законом это не запрещено. Более того, если мы возьмем все остальные государства, то кабинки не закрываются вообще. Кабины, которые используются на этих выборах, — в полном соответствии с международными стандартами", — сказала глава ЦИК.