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Дата распечатки: 13.08.2020 13:48
 
09.08.2020 13:21 Политика, Общество

В Бресте задержан правозащитник Роман Кисляк

Брест, 9 августа. 9 августа в Бресте задержан местный правозащитник Роман Кисляк. 

Как сообщил БелаПАН правозащитник, сотрудники милиции задержали его около 12.25 на площади Ленина. "Также задержали подошедшего ко мне молодого человека. Нас повезли в Ленинской РОВД. В это время на площади были только сотрудники милиции и мы", — успел рассказать Кисляк.

 Участник общественной кампании против аккумуляторного завода Андрей Слиж сообщил БелаПАН, что 9 августа противники аккумуляторного завода решили не приходить на площадь, где собирались по воскресеньям с 25 февраля 2018 года. 

"Сегодня основной день голосования. И наши активисты пошли на избирательные участки", — дополнил Слиж.

Как ранее сообщал Кисляк, с 6 августа в Бресте было задержано шесть общественных активистов. 6 августа сотрудники милиции задержали братьев Александра и Дмитрия Козлянко, 7 августа — Евгения Синяка и его сына Арсения Синяка, 8 августа — Павла Кинчака и Евгения Тарганского. Из милиции отпустили только Дмитрия Козлянко. Остальные пятеро помещены в изолятор временного содержания.

По мнению Кисляка, милиция готовится к возможным протестам по итогам президентских выборов и начала "хапун" потенциальных наиболее активных участников таких акций. 

 

 

Лариса Шиганова, БелаПАН.  

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