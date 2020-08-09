В Бресте задержан правозащитник Роман Кисляк

Брест, 9 августа. 9 августа в Бресте задержан местный правозащитник Роман Кисляк.

Как сообщил БелаПАН правозащитник, сотрудники милиции задержали его около 12.25 на площади Ленина. "Также задержали подошедшего ко мне молодого человека. Нас повезли в Ленинской РОВД. В это время на площади были только сотрудники милиции и мы", — успел рассказать Кисляк.

Участник общественной кампании против аккумуляторного завода Андрей Слиж сообщил БелаПАН, что 9 августа противники аккумуляторного завода решили не приходить на площадь, где собирались по воскресеньям с 25 февраля 2018 года.

"Сегодня основной день голосования. И наши активисты пошли на избирательные участки", — дополнил Слиж.

Как ранее сообщал Кисляк, с 6 августа в Бресте было задержано шесть общественных активистов. 6 августа сотрудники милиции задержали братьев Александра и Дмитрия Козлянко, 7 августа — Евгения Синяка и его сына Арсения Синяка, 8 августа — Павла Кинчака и Евгения Тарганского. Из милиции отпустили только Дмитрия Козлянко. Остальные пятеро помещены в изолятор временного содержания.

По мнению Кисляка, милиция готовится к возможным протестам по итогам президентских выборов и начала "хапун" потенциальных наиболее активных участников таких акций.