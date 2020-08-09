Лукашенко — оппонентам: Если вы будете бороться против страны, получите мгновенный от меня ответ

Минск, 9 августа. Оппоненты президента Беларуси получат "мгновенный ответ", если будут "бороться против страны", заявил кандидат в президенты, действующий глава государства Александр Лукашенко, общаясь 9 августа с журналистами после голосования на избирательном участке.

Корреспондент портала tut.by обратила внимание главы государства на то, что избирательная кампания 2020 года продемонстрировала протестные настроения в стране, желание перемен и участия в общественно-политической жизни со стороны общества. Она спросила у Лукашенко, что власть может предложить таким людям "взамен увольнений, "суток" и арестов".

"Вас что, уволили с работы? — ответил вопросом на вопрос официальный лидер. — Слушайте, в любой стране людей увольняют и даже в тюрьму сажают. Назовите мне страну, где людей не увольняют с работы. Увольняют по разным причинам. Скажите, за что и кого уволили, к вечеру я разберусь, если это незаконно. А прежде чем упрекать (будем считать, что вы меня или власть упрекнули в том, что кто-то кого-то уволил), вы там на tut.by разберитесь".

"Вы же беседуете сейчас с осведомленным человеком: что-что, а вашу позицию, tut.by, я знаю, — заявил он. — Если вы просто высказываете свою позицию или позицию того-то и там видно, что это Петров, Сидоров, Иванов, я это приветствую, я лично готов с вами вести диалог. Если вы тенденциозно начинаете вести себя, скажем так, я тоже вижу это соответствующее отношение. А если вы провоцируете — и не только на tut.by и других ресурсах, особенно в интернете, — ну так получите то же самое в ответ. Что не так?"

"Вы что, хотите пытаться свергнуть власть, сломать что-то, уколоть, оскорбить, как это вы делали в начале больше, сейчас — меньше, и ждете, что перед вами я или кто-то на колени станет и будет целовать песок, по которому вы бродили? Не будет этого, вы должны это четко представлять. Ведите себя по закону. Будете вести себя по закону, у вас претензий к нам не будет. Как только вы начинаете вести себя незаконно, я уже не говорю о нюансах незаконных… Я как-то грубо, может быть, сказал, по-мужски", — добавил глава государства.

"Обижаетесь — вот там ОМОН кого-то взял, может быть, обидел и так далее. Неужели вы не понимаете, что почти все ваши сторонники — "тутбаевцы" и другие "Европы", "Свободы" и прочие — вы же мордобоя хотели. Не вы лично, но те, кто за вами стояли. У меня информации достаточно: вы хотели мордобоя. Пока мордобоя не было, просто мы вас поставили на место. Что вы хотите от нас? Вы хотите, чтобы я ввергнул в хаос страну? Так вы же меня потом истопчете и будете правы, что я не защитил в том числе вас и вашу семью", — подчеркнул он.

По словам Лукашенко, он хочет, чтобы "было спокойно" и можно было "вести диалог, если он есть". "И если вы способны что-то сделать для страны, поверьте, я вам создам все условия для того, чтобы вы работали на страну, — заявил официальный лидер. — Если вы будете бороться против страны, пытаться даже в мельчайших каких-то вещах ввергнуть страну в хаос и дестабилизировать, вы получите мгновенный от меня ответ. Это же мои конституционные полномочия, за что вы меня упрекаете".

"Поэтому еще раз повторяю, если кого-то незаконно уволили, готовы вернуться к этому вопросу, рассмотреть. Но если вы виноваты, увольнение будет первым шагом. Непопулярно, но я вам ответил так, как я это понимаю", — заявил Лукашенко.