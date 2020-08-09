Лебедев: Наблюдатели от СНГ нарушений на выборах президента Беларуси не зафиксировали

Минск, 9 августа. Наблюдатели от Содружества Независимых Государств нарушений на выборах не зафиксировали, заявил 9 августа журналистам председатель Исполнительного комитета — исполнительный секретарь СНГ, глава миссии наблюдателей от СНГ на выборах президента Беларуси Сергей Лебедев на участке для голосования № 42 в Минске.

Наблюдатели от СНГ работают на президентских выборах с 24 июля. Всего прибыло более 170 человек из восьми стран.

"Большинство заявленных наблюдателей из стран СНГ добрались до Беларуси, невзирая на сложности в транспортном сообщении. С частью наблюдателей мы вчера пообщались в нашем Исполнительном комитете СНГ. Меня радует то, что настрой всех наблюдателей стран Cодружества добрый, позитивный", — заявил Лебедев.

По его словам, у них желание такое же, как у большинства граждан Беларуси, "чтобы выборы прошли спокойно, организованно, достойный кандидат получил большинство голосов избирателей".

"Фактов нарушения избирательных правил, воспрепятствования голосованию наши наблюдатели на данный момент не зафиксировали", — заявил Лебедев.

Чиновник добавил, что наблюдатели от СНГ фиксируют высокую явку и на досрочном голосовании, и в основной день выборов.

Он посчитал необходимым пояснить, что снятие шторок на участках не нарушает тайну голосования и "критические замечания на этот счет беспочвенны". Кроме того, подчеркнул Лебедев, наблюдатели считают санитарные меры, связанные с пандемией, обоснованными, а не вызванными искусственным желанием воспрепятствовать голосованию. В частности, он упомянул графики по наблюдению.