Количество подтвержденных случаев COVID-19 увеличилось на 112 за сутки, умерло еще два человека

Минск, 9 августа. Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Беларуси достигло 68.850 (+112 за последние сутки), скончалось 587 человек (+2), сообщило Министерство здравоохранения в своем телеграм-канале.

За минувшие сутки количество новых случаев снизилось — днем ранее было выявлено 124 новых случая и две смерти.

Минздрав отмечает, что с начала регистрации в стране COVID-19 выздоровело и выписано 64.935 пациентов (за последние сутки 191). Таким образом, излечилось 94,3% заболевших.

Проведен 1.372.691 тест на коронавирусную инфекцию, в том числе за прошедшие сутки — 9.680.

Минздрав давно не публикует статистику заболевших по областям и Минску, а также больных, которые находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких, и пациентов, нуждающихся "в особом внимании специалистов в связи с тяжестью заболевания". Более трех месяцев министерство не проводит пресс-мероприятия на эту тему.

7 августа Александр Лукашенко во время встречи с работниками здравоохранения и вручения им государственных наград заявил, что пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 является "не просто распространением в мире какой-то болезни, а политической и экономической войной".

"К сожалению, в мире так и не появились готовые рецепты, как излечить заболевание, но вместе мы справились, вопреки всем критикам и недоброжелателям, — цитирует главу государства его пресс-служба. — Их было много, остается много и будет немало, потому что, как я вас предупреждал три месяца назад, пандемия — это не просто болезнь. Это политическая и, как уже сегодня видим, экономическая, даже не противостояние, а война".

По словам Лукашенко, все государства "пытаются использовать эту болезнь, чтобы подняться, возвыситься и опустить других, если это у них получится".

Он также заявил, что готов сдать плазму крови с антителами к коронавирусу. "Я открою секрет, может, даже для Владимира Степановича (министр здравоохранения Владимир Караник. — БелаПАН.). Поскольку мне пришлось эту беду, как он говорит, перенести уже. Знаешь, я о чем подумал. Ты же меня в этот золотой фонд сейчас запишешь, когда сдают кровь, плазму делают и потом лечат людей", — сказал Лукашенко.

Официальный лидер предложил использовать его плазму для заболевших коронавирусом оппозиционеров: "Ты возьми эту плазму, введи всем оппозиционерам по капле. Самый простой путь повернуть их в сторону государства, в мою сторону. Я это публично говорю, чтобы все оппозиционеры по капле крови получили. Они не откажутся. Ты же знаешь, когда в реанимацию попадаешь, там уже не смотришь, какая кровь. Лишь бы выжить. Такая полушутка-полуправда".