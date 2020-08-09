Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2020/08/09/ru_1053488/
Дата распечатки: 13.08.2020 15:19
 
09.08.2020 14:35 Политика, Общество

БАЖ: В Минске задержаны корреспонденты российского телеканала "Дождь"

Минск, 9 августа. В Минске задержаны корреспонденты российского телеканала "Дождь", сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

"В Минске брутально задержаны журналисты российского телеканала "Дождь" Владимир Роменский, Василий Поклонский и оператор Николай Антипов, — говорится в сообщении. — На видео видно, как люди в штатском и в масках кладут их на асфальт и увозят в неизвестном направлении".

Представитель штаба незарегистрированного кандидата Виктора Бабарико и соратница Светланы Тихановской Мария Колесникова сообщила "Дождю", что журналистов задержали после того, как они поговорили с ней на улице.

Получить комментарии в пресс-службе МВД БелаПАН пока не удалось.

Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Четверг, 13 Август 2020, 15:19
Дизайн
и программирование
regraphic

© 2000 — 2020 БелаПАН. Все права защищены.
Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск

.239