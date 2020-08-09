БАЖ: В Минске задержаны корреспонденты российского телеканала "Дождь"

Минск, 9 августа. В Минске задержаны корреспонденты российского телеканала "Дождь", сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

"В Минске брутально задержаны журналисты российского телеканала "Дождь" Владимир Роменский, Василий Поклонский и оператор Николай Антипов, — говорится в сообщении. — На видео видно, как люди в штатском и в масках кладут их на асфальт и увозят в неизвестном направлении".

Представитель штаба незарегистрированного кандидата Виктора Бабарико и соратница Светланы Тихановской Мария Колесникова сообщила "Дождю", что журналистов задержали после того, как они поговорили с ней на улице.

Получить комментарии в пресс-службе МВД БелаПАН пока не удалось.