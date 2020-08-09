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Дата распечатки: 13.08.2020 15:19
 
09.08.2020 14:43 Политика

Вероника Цепкало покинула Беларусь

Минск, 9 августа. Соратница кандидата в президенты Светланы Тихановской Вероника Цепкало покинула Беларусь, сообщили в объединенном штабе.

"Да, с нами связалась Вероника. С ее слов, она в Москве. Будет голосовать там", — отметили в штабе.

Представители штаба подчеркнули, что уважают решение Вероники Цепкало. "Ситуация непростая. Мы считаем, каждый имеет право оценивать риски для себя самостоятельно", — сказали в штабе.

Ранее, опасаясь преследования, Беларусь вместе с двумя сыновьями покинул супруг Вероники Валерий Цепкало, который претендовал на пост президента Беларуси.

Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

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