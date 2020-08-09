Российское агентство АКРА поставило суверенные рейтинги Беларуси на пересмотр с негативным прогнозом

Минск, 9 августа. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА), которое располагается в России, подтвердило кредитные рейтинги Беларуси на уровне B+ и B, но при этом присвоила им статус "рейтинг на пересмотре — негативный".

В сообщении АКРА говорится, что по международной шкале долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте подтвержден на уровне B+ и в национальной валюте — B+, краткосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте — на уровне B и в национальной валюте — B.

Статус "рейтинг на пересмотре — негативный" предполагает возможное, но не обязательное понижение рейтинга на горизонте 90 дней, поясняют аналитики агентства.

"Статус "Рейтинг на пересмотре — негативный" по суверенным кредитным рейтингам Беларуси обусловлен возросшим давлением на национальную валюту из-за неблагоприятной внешней конъюнктуры, а также неопределенностью в части рефинансирования долга в иностранной валюте как государством, так и экспортно ориентированными компаниями", — говорится в обосновании рейтингового действия.

Эти факторы, считают аналитики агентства, создают риски для объема международных резервов.

"Основным источником неопределенности являются предстоящие выборы президента страны, которые потенциально могут стать причиной продолжительной политической нестабильности. Вопросы взаимоотношений с Россией, основным торговым партнером страны, можно рассматривать в качестве дополнительного риска", — считают эксперты.

Они отмечают, что несколько структурных факторов оказывают положительное влияние на суверенные кредитные рейтинги.

"Беларусь занимает третье место среди стран СНГ по ВВП по паритету покупательной способности (ППС) на душу населения (19,9 тыс. международных долларов в 2019 году). Благосостояние в целом равномерно распределено среди населения: значение коэффициента Джини, рассчитываемого Всемирным банком, одно из самых низких среди стран, для которых данный показатель рассчитывается", — констатируют аналитики АКРА.

Еще одним положительным фактором рейтинговой оценки Беларуси является стабилизация инфляции.

В качестве негативных факторов, влияющих на кредитные рейтинги Беларуси, аналитики АКРА выделяют экономический спад и слабую внешнюю позицию. По их оценкам, "из-за сохраняющегося давления на курсы валют развивающихся рынков, а также в связи с необходимостью погашения внешних обязательств правительства" золотовалютные резервы Беларуси к концу года могут снизиться с нынешнего уровня (8,9 млрд долларов) и приблизиться к концу года до 7,3 млрд долларов.

Согласно оценке АКРА, дефицит счета текущих операций Беларуси может вырасти до 2,5-3% в 2020 году против 1,8% в 2019 году.