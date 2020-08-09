Лукашенко: Есть хорошие тенденции к тому, что мы выкарабкаемся из этого кризиса (дополнено)

Минск, 9 августа. "Есть хорошие тенденции к тому, что мы выкарабкаемся из этого кризиса", — заявил кандидат в президенты, действующий глава государства Александр Лукашенко, общаясь 9 августа с журналистами после голосования на избирательном участке.

"Насколько ВВП Польши упал за это полугодие? — задал он встречный вопрос польской журналистке, спросившей у него о последствиях пандемии коронавируса для экономики Беларуси. — В пять раз больше, чем в Беларуси. У нас ВВП за полугодие упал на 1,7 [процентного пункта], а в июле мы уже одну десятую, прибавили и полтора пункта по экспорту, что очень важно. Произвести мы можем запросто, сколько угодно, главное продать".

По словам Лукашенко, у Беларуси "хоть маленькая динамика уже наметилась прироста". "Вы, наверное, не обратили внимания на золотовалютные резервы? У нас уже почти 9 млрд ЗВР, за это время мы увеличили до 9 млрд — это неожиданность, в том числе и для меня", — отметил официальный лидер.

"Поэтому есть хорошие тенденции к тому, что мы выкарабкаемся из этого кризиса. А если еще Польша не будет радоваться тому, что у нас плохо, то мы еще быстрее выйдем из этой ситуации. Я имею в виду с расчетом на то, что бизнес Польши и Беларуси будут активно сотрудничать хотя бы так, как до пандемии", — добавил глава государства.

На вопрос, не опасается ли он введения экономических санкций по прошествии выборов, Лукашенко ответил: "Пугать нас санкциями не надо, мы уже знаем, что такое санкции".