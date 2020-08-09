Лукашенко: У нас в Минске шесть площадок для митингов, захотите после выборов выразить свое мнение — пожалуйста, составим график (дополнено)

Минск, 9 августа. "Последние оппозиционные митинги несчастные ОМОН и милиция охраняла", — заявил кандидат в президенты, действующий глава государства Александр Лукашенко, общаясь 9 августа с журналистами после голосования на избирательном участке в Минске.

На вопрос, что делать людям, которые хотят мирно демонстрировать свое мнение, чтобы их не задерживали, Лукашенко ответил: "Вы же видели — у нас демонстрировали". "Вы говорили, что до 15 тысяч собиралось, МВД говорило — две-три тысячи, это неважно. Демонстрировали? Демонстрировали! А последние их оппозиционные митинги даже этот несчастный ОМОН и милиция охраняла. Когда у нас была плохая информация, мы беспокоились за людей, мы их даже охраняли", — сказал он.

"Но для этого есть отведенные места, как у вас в Польше (вопрос задала польская журналистка. — БелаПАН.), как Гайд-парк в Великобритании. Идите и демонстрируйте. В Минске у нас шесть площадок. И только на двух площадках демонстрации были, еще четыре в запасе. Идите и демонстрируйте! Но если вы будете демонстрировать где попало, в нарушение закона (законом все урегулировано), и будете мешать другим людям, мы будем призывать вас к ответственности. Вот и вся арифметика", — добавил официальный лидер.

На замечание, что на этой неделе на отведенных для агитации площадках городские власти организовали сторонние мероприятия, из-за чего оппозиция не смогла провести там предвыборные акции, Лукашенко заявил: "Площадки были заранее расписаны, и прежде всего была дана возможность оппозиции определить, в какие дни они будут проводить".

"Расписали каждый день, я в курсе дела, этот вопрос до меня уже доводили, — отметил глава государства. — Я в Мингорисполкоме запросил эту информацию. Они мне график — вот согласовано со всеми штабами, со всеми лидерами и так далее. Какие вопросы могут быть? Кого мы должны обидеть? Это как раз возник вопрос, когда на [площади] Бангалор праздновали то ли день железнодорожника, то ли еще что-то. И вдруг в это время кому-то захотелось там тоже отпраздновать чего-то. Так вы же расписывали! Я же не резервировал эти площадки, не проводил в Минске ни митингов, ни пикетов, какие ко мне вопросы. Если расписали, ну надо придерживаться этого".

"Захотите после выборов выразить свое мнение, хорошо, давайте посмотрим, на каких площадках по закону. Пойдете и выразите свое мнение. А если уж абсолютно искренне, то чего вы темните? Мы же понимаем, что происходило тогда", — сказал Лукашенко.