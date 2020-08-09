ЦИК: Явка избирателей на выборах президента превысила 65%

Минск, 9 августа. По данным на 14.00 явка избирателей на выборах президента составила 65,19%, сообщил заместитель председателя Центризбиркома Вадим Ипатов в ходе прямой видеотрансляции из ЦИК.



В Брестской области проголосовало 63,05% избирателей, в Витебской — 67,35%, Гомельской — 75,83%, Гродненской — 65,75%, Минской — 64,21%, Могилевской — 72,57%. Явка по Минску составила 52,03%.



"В избирательном процессе осуществляется наблюдение, — сказал Ипатов. — Я еще раз обращу внимание, что аккредитовано национальных наблюдателей 53.868 человек. Это на 10 тысяч больше, чем на предыдущих президентских выборах в 2015 году, и на 20 практически тысяч больше, чем на парламентских выборах предыдущих".



По его словам, поступают жалобы о том, что не все наблюдатели находятся на избирательных участках. "Вместе с тем ЦИК принято соответствующее постановление, которое определяет количество наблюдателей, которые одновременно могут находиться на избирательном участке. В отдельных избирательных участках составили соответствующий график. Все равно наблюдатели жалуются. Но вместе с тем мы должны исполнять законодательство с учетом складывающейся обстановки", — заявил Ипатов.



Он отметил, что квоты на нахождение наблюдателей на участках не распространяются на международных наблюдателей. "У нас на избирательных участках работают 248 иностранных наблюдателей. 64 представляют дипломатический корпус, СНГ — это 184 наблюдателя, — сказал Ипатов. — Они находятся вне этой квоты. Также вне этой квоты находятся представители кандидатов в президенты и депутаты нашего парламента. Поэтому наблюдение проводится в соответствии с законодательством Республики Беларусь".



В ЦИК также поступают данные о закрытии отдельных участков в некоторых областях, сообщил Ипатов. "Это связано с голосованием в санаториях, больницах, воинских частях, где ограниченное количество избирателей. Эти участки уже закрываются и приступают к подсчету голосов", — сказал он.