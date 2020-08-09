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Дата распечатки: 13.08.2020 16:50
 
09.08.2020 15:29 Политика

Светлана Тихановская: Я от всей души надеюсь, что все пройдет спокойно

Минск, 9 августа. Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская надеется, что сегодняшний день пройдет спокойно. Об этом она заявила журналистам после голосования на своем избирательном участке 9 августа. 

Когда Тихановская прибыла к школе № 137 в Минске, где располагается участок, во дворе ее ожидало около 200 человек. Люди встретили кандидата аплодисментами и скандировали: "Света! Света! Молодец!" По пути к участку Тихановская останавливалась, чтобы пообщаться с людьми.

После голосования она заявила журналистам: "Мы выступаем за честные выборы. Согласитесь, мы не так много хотим. Я от всей души надеюсь, что все пройдет спокойно". Затем Тихановская покинула участок.

Ее соратница и координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова осталась там, чтобы пообщаться с присутствующими. 

Елена Спасюк, БелаПАН.

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