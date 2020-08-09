Светлана Тихановская: Я от всей души надеюсь, что все пройдет спокойно

Минск, 9 августа. Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская надеется, что сегодняшний день пройдет спокойно. Об этом она заявила журналистам после голосования на своем избирательном участке 9 августа.



Когда Тихановская прибыла к школе № 137 в Минске, где располагается участок, во дворе ее ожидало около 200 человек. Люди встретили кандидата аплодисментами и скандировали: "Света! Света! Молодец!" По пути к участку Тихановская останавливалась, чтобы пообщаться с людьми.



После голосования она заявила журналистам: "Мы выступаем за честные выборы. Согласитесь, мы не так много хотим. Я от всей души надеюсь, что все пройдет спокойно". Затем Тихановская покинула участок.



Ее соратница и координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова осталась там, чтобы пообщаться с присутствующими.