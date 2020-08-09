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Дата распечатки: 13.08.2020 16:50
 
09.08.2020 15:40 Политика, Общество

Лукашенко надеется на победу в президентских выборах, но полной уверенности у него нет

Минск, 9 августа. Александр Лукашенко надеется на победу в президентских выборах, но полной уверенности у него нет. О своих ожиданиях от нынешней электоральной кампании кандидат в президенты и действующий глава государства рассказал журналистам 9 августа на избирательном участке в Минске.

"Что касается уверенности в своей победе, я бы не был так однозначен. Я надеюсь", — заявил официальный лидер.

Рассуждая о том, планирует ли он и впредь участвовать в президентских выборах, Лукашенко заявил, что если "будет жить" и позволит здоровье, он "ответит, будет ли баллотироваться в дальнейшем".

На вопрос, как пройдет его день в ожидании результатов голосования, глава государства ответил: "Как обычно пройдет день".

"Я уже на данный момент изменить ничего не могу, как вы понимаете. Все зависит от людей, которые придут на участки. Я же не первые выборы, как вы часто меня упрекаете, переживаю, поэтому у меня есть определенный опыт. Я буду ждать результатов, как и все вы. Буду просто ждать", — сказал Лукашенко.

Захар Щербаков, БелаПАН.

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