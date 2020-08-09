Лукашенко: Законность должна касаться всех

Минск, 9 августа. Законность должна касаться в Беларуси всех, заявил Александр Лукашенко 9 августа на избирательном участке.

Журналист "Еврорадио" Змитер Лукашук обратил внимание официального белорусского лидера на то, что "народ пугает ситуация, когда вдруг останавливается микроавтобус без номеров, из него выпрыгивают люди в штатском, хватают с тротуара человека, велосипедиста или просто человека с белой ленточкой и увозят". По его словам, люди не видят в этом законности, как и в ситуации с задержанием журналистов около здания Комитета госбезопасности, когда штаб Виктора Бабарико призвал граждан подавать в КГБ прошение об изменении ему меры пресечения.

"А чего вы полезли к КГБ? — задался вопросом Лукашенко. — Какую работу вы выполняли? КГБ — это режимное предприятие, как Дом правительства, резиденция президента, чего вы туда полезли. Не надо было туда вообще ходить!"

Журналист также обратил внимание на ситуацию с судом над звукорежиссерами, сотрудниками Дворца детей и молодежи Владом Соколовским и Кириллом Галановым, которые 6 августа во время организованного районными властями мероприятия в столичном Киевском сквере включили композицию "Перемен" группы "Кино", ставшую неофициальным гимном сторонников кандидата в президенты Светланы Тихановской. Суд признал их виновными в том числе в неповиновении требованиям милиции, хотя это опровергается опубликованной МВД видеозаписью задержания, и арестовал на 10 суток. В связи с этим Лукашук спросил у Лукашенко, должна ли "законность быть для всех".

"Для всех, я ответил на твой вопрос. Твоя информация принимается к сведению", — заверил глава государства. "А если хочешь по-человечески, а не по-президентски, то могу по-человечески, хотя мои коллеги меня осудят за этот ответ, — добавил он. — Ты только что привел пример (меня также по этому вопросу информировали), это было какое-то детское мероприятие, и там какой-то диджей (на мероприятие его наняли, договорились, как вести себя, музыканты играют, программа, ясно, в каком направлении эта программа) начинает исполнять оду "Боже, царя храни". Какая реакция будет хозяина, который нанял их?"

"Что вы мне лапшу на уши вешаете? Он просто подло поступил, ваш этот диджей. И хорошо, что к нему, как вы сказали, "амапаўцы падышлі", скромно и аккуратно "кудысьці адвялі". А могли бы и по-другому поступить. Это я не как президент вам говорю, а просто по-человечески. Мы же взрослые люди, что вы начинаете уводить от сути. Если вы так поступите, с вами будет точно так и пожестче", — заявил Лукашенко.