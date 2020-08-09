Лукашенко отвергает обвинения в давлении на Тихановскую и ее команду

Минск, 9 августа. Кандидат в президенты, действующий глава государства Александр Лукашенко, общаясь с журналистами 9 августа на избирательном участке, отверг все обвинения в оказании давления на своего оппонента Светлану Тихановскую и ее команду.

"Перестаньте вы с давлением! — отреагировал он на соответствующий вопрос журналистки "Дойче Велле". — Вы поймите, мне невыгодно никакое давление сейчас, потому что это все во вред. Какое давление? Никакого давления нет. Вы поймите, если что-то случится с этими штабами, кто за это ответит? Я отвечу. Поэтому я боюсь, чтобы хотя бы дожить до завтрашнего утра и ни один волос с их головы не упал. Ну что вы за люди, неужели вы этого не понимаете?"

По мнению Лукашенко, задержание доверенных лиц Тихановской не является давлением. "Вы же разберитесь, кто кого задерживал и зачем, почему задерживали, — отметил он. — Что толку, что я вас сейчас задержу, что я от этого получу? Щупленькая симпатичная девчонка — взял схватил, задержал. Зачем? Это же никто не поймет, это мне не надо, это мне во вред. Все это фейки или же надумано. Надо просто взять и опубликовать все их разговоры, всю их переписку, пусть почитают, что они там говорят. Хотя я не думаю, что вы этого не знаете. Мне кажется, что вы специально меня провоцируете, может, я ошибаюсь".

Лукашенко возмутился тем, что люди думают, будто он "спустя четверть века, одурев, вцепился за эту власть". Он подчеркнул, что просто не хочет, чтобы "перечеркнули все, что мы сделали".

"Могу сказать по-коммунистически, когда-то я был коммунистом, — в стране пытаются провести буржуазную революцию, — сказал Лукашенко. — Вот они говорят, мол, протестное движение, прочее. Кто протестует? Давайте начнем с запада, всех не перечислю сразу. На западе, в Бресте, у нас была целая армия, которая баки дизельным топливом, бензином заправляла, выезжали в Польшу, продавали, возвращались — получали деньги. У нас есть фотографии — все дворцы построили при диктатуре, при плохом Лукашенко. Посмотрите, что вокруг Бреста творится. Это одна категория".

"Вторая — у нас около 60 тысяч человек из Беларуси выехали в разные места работать. Я тоже способствовал этому еще со времен [бывшего мэра Москвы Юрия] Лужкова, он меня попросил специалистов Москву строить. Выехали. У нас две тысячи (это известный факт) студентов учились в Польше. Как только началась пандемия, они их пинком. А граница у них закрыта, не у нас. И эти две тысячи с картой поляка хотят выехать, а их поляки не выпускают. Ко мне приходят руководители спецслужб, докладывают — две тысячи человек, что будем делать. Я говорю: "Кто они?" Утром докладывают — дети ярых оппозиционеров. Думаю, ну, дети, в чем же они виноваты. Запустили — все две тысячи там [на протестах] оказались", — добавил официальный лидер.

Лукашенко также заявил, что в протестах принимают участие часть индивидуальных предпринимателей, которые из-за закрытых границ не могут ввезти товар из России.

"Вот эта масса создалась, и они хотят перевернуть страну. Но я же вижу, кто стоит за ними: никакие ни Тихановские, ни эта ВИА "Гра" наша, никто", — отметил он. По словам Лукашенко, Тихановскую используют "мелкие буржуа", которые хотят "захватить власть в стране" ради "огромного пласта неплохой государственной собственности".