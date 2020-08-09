ЦИК: Явка избирателей на выборах президента составила 73,4%

Минск, 9 августа. По данным на 16.00 явка избирателей на выборах президента Беларуси составила 73,4%, сообщил заместитель председателя Центризбиркома Вадим Ипатов в ходе прямой видеотрансляции из ЦИК.

В Брестской области проголосовали 75,11% избирателей, в Витебской — 75,5%, Гомельской — 81,87%, Гродненской — 75,66%, Минской — 72,30%, Могилевской — 80,29%. В Минске явка составила 58,79% избирателей.

"Как уже предоставлялась информация, на части избирательных участков, которые находятся в санаториях, профилакториях, лечебных учреждениях, воинских частях, уже закончилось голосование. На этих участках приступили к подсчету голосов", — сказал Ипатов.

По его словам, есть "особенность подсчета голосов на тех избирательных участках, в том числе и голосования, которые находятся за пределами Республики Беларусь". "Мы с вами знаем о том, что они находятся в различных странах. Голосование может осуществляться и в США, где разница часовых поясов порядка 12 часов, — сказал Ипатов. — В этой связи данные по голосованию на избирательных участках, которые находятся за рубежом, ЦИК получит завтра к 15.00. Они будут включены в общий итоговый отчет, который будет утверждаться ЦИК".