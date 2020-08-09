Представитель МИД РФ Мария Захарова: Журналистов "Дождя" задержали, потому что у них не было аккредитации

Минск, 9 августа. Журналистов телеканала "Дождь" задержали, потому что у них не было аккредитации, сообщила представитель МИД России Мария Захарова. Ее комментарий разместил телеграмм-канал Mash.

Захарова также сообщила, что сотрудники телеканала находятся в Центральном РУВД Минска, к разрешению конфликта подключилось посольство России в Минске.

Как ранее передала Белорусская ассоциация журналистов, корреспонденты российского телеканала "Дождь" Владимир Роменский, Василий Поклонский и оператор Николай Антипов были "брутально задержаны" в Минске. "На видео видно, как люди в штатском и в масках кладут их на асфальт, а затем увозят в неизвестном направлении", — говорилось в сообщении БАЖ.

Представитель штаба незарегистрированного кандидата Виктора Бабарико и соратница Светланы Тихановской Мария Колесникова сообщила "Дождю", что журналистов задержали после того, как они поговорили с ней на улице.