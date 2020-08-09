В 2020 году ВВП Беларуси снизится на 3-3,5% при благоприятном сценарии, считают эксперты

Минск, 9 августа. По итогам года валовой внутренний продукт Беларуси сократится на 3-3,5%. Такой прогноз приводится в ежеквартальном экономическом обзоре, который подготовили эксперты Центра экономических исследований BEROC.

Авторы обзора считают, что во втором квартале из-за пандемии спрос на белорусскую продукцию (внешний и внутренний) сократился примерно на 20%, и при прочих равных условиях это должно было обусловить спад ВВП во втором квартале близкий к 10%, а по итогам полугодия — около 5%.

Де-факто спад во втором квартале составил около 3%, а по итогам полугодия — 1,7%. По мнению экспертов, такая благоприятная, на первый взгляд, динамика была обусловлена несколькими причинами.

"Во-первых, вопреки резкому проседанию спроса на большинстве крупных госпредприятий поддерживались намеченные объемы производства или же оно снижалось существенно скромнее спроса. Это привело к быстрому росту запасов готовой продукции и ухудшению состояния ликвидности на таких предприятиях", — говорится в обзоре.

В промышленности складские запасы во втором квартале впервые с рецессионного 2015 года, констатируют аналитики, достигли уровня около 80% от среднемесячного объема производства.

"Во-вторых, искусственное поддержание производства на госпредприятиях смягчало негативные мультипликативные эффекты для экономики в целом. Например, сохранялся спрос госпредприятий на продукцию своих контрагентов", — отмечают эксперты.

Третью причину скромного экономического спада эксперты видят в том, что некоторые отрасли в условиях пандемии (сельское хозяйство, информация и связь, строительство) оказали положительное влияние на экономику.

При этом экономисты сомневаются, что меры властей во втором квартале по сохранению промышленного производства были оправданными, поскольку положительный эффект от этого генерирует риски.

"Во-первых, он ощутимо ухудшает финансовое положение вовлеченных в него предприятий. Это генерирует риски финансового характера, которые становятся значимыми в масштабе всей экономики. Во-вторых, возникший разрыв между производством и спросом предприятиям придется сокращать в последующие периоды, ограничивая производство и распродавая запасы. То есть велика вероятность отсроченной и растянутой рецессии", — считают аналитики.

По мнению экспертов Центра экономических исследований BEROC, "при отсутствии новых внутренних и внешних шоков" ВВП Беларуси по итогам 2020 года сократится на 3-3,5%.

Ранее МВФ прогнозировал снижение ВВП Беларуси в 2020 году на 6%, Всемирный банк — на 4%. Власти рассчитывают, что во втором полугодии благодаря восстановлению внешнего спроса на белорусскую продукцию стране удастся к концу года выйти из рецессии.