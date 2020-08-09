Силовики провели обыск в минской квартире, которую снимали задержанные журналисты российского телеканала "Дождь"

Минск, 9 августа. Силовики провели обыск в минской квартире, которую снимали задержанные 9 августа корреспонденты российского телеканала "Дождь", сообщает Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) со ссылкой на телеканал.

Адвокат Антон Гашинский сообщил "Дождю", что обыск проводили не представившиеся люди в штатском с черными масками на лицах. Адвоката на обыск не пустили. По словам Гашинского, который пообщался с арендодателем, силовики ничего не изымали, осмотрели жилище и ушли.

Ранее сообщалось, что корреспонденты российского телеканала "Дождь" Владимир Роменский, Василий Поклонский и оператор Николай Антипов были "брутально задержаны" в Минске. "На видео видно, как люди в штатском и в масках кладут их на асфальт, а затем увозят в неизвестном направлении", — говорилось в сообщении БАЖ.

Представитель штаба незарегистрированного кандидата Виктора Бабарико и соратница Светланы Тихановской Мария Колесникова сообщила "Дождю", что журналистов задержали после того, как они поговорили с ней на улице.

Позже телеграм-канал Mash опубликовал комментарий представителя МИД России Марии Захаровой, которая сообщила, что журналистов телеканала "Дождь" задержали, потому что у них не было аккредитации.

По словам Захаровой, на тот момент сотрудники телеканала находились в Центральном РУВД Минска, к разрешению конфликта подключилось посольство России.