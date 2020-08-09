Ермошина: Очереди у избирательных участков — это результат провокации

Минск, 9 августа. Очереди у избирательных участков — это результат провокации, заявила председатель Центризбиркома Лидия Ермошина в эфире телеканала "Беларусь 1".

"Заходили в избирательный участок, получали бюллетени, занимали кабину для голосования и стояли там полчаса. Насильно выдворить их не могут. Следовательно, избиратели не могут войти. Поэтому очередь движется медленнее, чем в кабинет к врачу", — сказала Ермошина.

При этом она отметила, что, например, в столичном микрорайоне Лебяжий причиной очереди стали не провокаторы, а плохо составленные списки избирателей. "Как мне пояснили, по одному району, где в общем-то, наверное, все-таки не провокаторы виноваты, а администрация Центрального района. И даже не она, а, наверное, скорее всего, председатели товариществ, — сказала Ермошина. — Там же нет государственного жилья, нет никаких ЖЭСов. Там, в Лебяжьем, только товарищество индивидуальных застройщиков. Были представлены, очевидно, неточные списки избирателей. В связи с тем, что избиратель приходит, его нужно внести в дополнительный список, проверить его проживание по паспорту, что делает его обслуживание более длинным. Что тоже усложняет, так сказать, создает очередь".



"То есть обстоятельства разные. Но Сухарево полыхает именно по вине провокаторов", — добавила Ермошина.

Она также отметила, что в ЦИК поступает много жалоб. "Но очень многие жалобы типовые абсолютно, то есть разработанный кем-то образец, он скачивается — и вот 10-20 наблюдателей, одни — на белорусской, другие — на русской мове, высылают аналог жалобы. Поэтому проблема даже не в том плане, чтобы рассмотреть (там нечего рассматривать, это не более и не менее как формальные вопросы). С учетом минимума нашего штата все это предполагает большую техническую работу — зарегистрировать, рассмотреть, расписать, составить ответ и так далее. Все это занимает очень много времени", — заявила Ермошина.



Плюс ко всему, по ее словам, в ЦИК "разрываются телефоны, которые работают на различные обращения". "Работники сталкиваются со всем — и с оскорблениями, и с руганью, и со всем абсолютно. И, естественно, поскольку они говорят по телефону, они не могут работать. А нас всего вместе со мной 11 человек", — сказала глава ЦИК.