Ермошина: Лиц, которые создали структуру для подсчета голосов, нужно уже привлекать к уголовной ответственности

Минск, 9 августа. Создателей онлайн-проекта "Голос" нужно привлекать к уголовной ответственности, заявила глава Центризбиркома Лидия Ермошина 9 августа в эфире телеканала "Беларусь 1".

"Я думаю, что у прокуратуры слишком мягкая, лояльная оценка этого проекта, — сказала она. — На мой взгляд, это большой политический обман избирателей именно с целью дискредитации итогов выборов. По сути дела, создается теневой Центризбирком, то есть некая структура, которая подсчитывает голоса избирателей. Тех, конечно, которые пожелают туда отправить".

По мнению Ермошиной, собранные данные потом будут выставлены "как некий альтернативный образец".

"Будут делаться попытки распространить это на всю территорию, — заявила она. — И это — основа для организации массовых беспорядков. Вот что это такое. Поэтому я считаю, что тут не деятельность надо проверять, эту структуру надо по сути дела… лиц, которые разработали и внедрили это, нужно уже привлекать к уголовной ответственности".

О запуске онлайн-платформы "Голос" было объявлено 23 июля на агитационном митинге кандидата в президенты Светланы Тихановской в Борисове (Минская область). Создатели платформы позиционируют ее как проект по защите голосов избирателей. На сайте проекта подчеркивается, что он "не заменяет собой голосование и не является экзитполом. Избиратели сами сообщают о своем выборе". "Мы хотим убедиться в честном подсчете голосов и использовать для этого технологии. Кто бы ни победил, мы хотим, чтобы это было честно", — отмечают разработчики. По последним данным, на сайте зарегистрировано более миллиона человек (около 14,6% избирателей страны).

В последние дни перед выборами власти крайне негативно высказывались в адрес инициативы "Голос". Так, 6 августа Александр Лукашенко провел совещание по обеспечению безопасности избирательной кампании, в ходе которого попросил Генпрокуратуру и суды оценить законность инициатив по альтернативному подсчету голосов в день выборов. На следующее утро Генпрокуратура распространила сообщение, в котором предупредила о незаконности альтернативного подсчета голосов.

"К сожалению, в нашей стране внедряется, я бы сказала, политическая афера под названием "Интернет-платформа "Голос", — заявила председатель ЦИК Лидия Ермошина в видеообращении к избирателям от 6 августа. — По сути дела, то, что вам предлагается, — это создание теневого Центризбиркома… Просто поразительно, что данную платформу, этот вредный проект, просто преступный проект рекламирует человек, который, собственно говоря, является потенциальным гарантом Конституции, то есть кандидат в президенты, который участвует в выборах. Я говорю о госпоже Тихановской. Она просто, наверное, не понимает всех последствий этого. А, может быть, понимает и действует так специально". По убеждению Ермошиной, истинная цель альтернативного подсчета голосов — "создание искаженного результата выборов для того, чтобы девальвировать официальный результат голосования и на этом основании организовать массовые беспорядки".

7 августа представитель Генпрокуратуры Марина Попова заявила в эфире телеканала "Беларусь 1", что ведомство намерено обратиться в Министерство связи и информатизации с предложением "при наличии технической возможности рассмотреть вопрос об ограничении деятельности" платформы "Голос" на территории страны.

Команда интернет-платформы "Голос" выступила с открытым обращением, в котором отвергла обвинения со стороны Центризбиркома. "Закон гарантирует нам право на честные выборы. Однако, вопреки здравому смыслу, граждане нашей страны не могут им воспользоваться. В эти дни платформа "Голос" подверглась информационному давлению со стороны государства и государственных СМИ. Для всех, кто наблюдает за нынешней предвыборной кампанией, подобные действия властей — предсказуемы. Очевидно, что все попытки пресечь общественные инициативы и давление на граждан приводят к обратному эффекту: люди объединяются с еще большей силой и стремлением отстоять свое право на честный подсчет голосов, — говорилось в обращении. — ЦИК блокирует любые попытки белорусов повысить прозрачность избирательного процесса: людей не пускают работать в участковых избирательных комиссиях, удаляют из списка наблюдателей, нарушают наши права и тайну голосования, модифицируя избирательные кабины, подделывают наши подписи для выдвижения в избирательные комиссии людей, которых мы не знаем, игнорируют наши многочисленные обращения в ответ на нерегистрацию кандидатов в президенты и многое другое. Все это приводит к неизбежному падению доверия к работе ЦИК".