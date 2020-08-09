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Дата распечатки: 13.08.2020 19:48
 
09.08.2020 19:07 Политика, Общество

В Минске задержана журналистка Екатерина Ткаченко

Минск, 9 августа. В Минске задержана журналистка Екатерина Ткаченко, сообщил в "Фейсбуке" около 18.40 заместитель председателя Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) Борис Горецкий.

По его информации, Ткаченко была задержана, когда выходила из своей квартиры. Ее повезли в Центральное РУВД столицы.

Екатерина Ткаченко работает на телеканале "Белсат".

Ранее БАЖ сообщила, что в Минске были "брутально задержаны" корреспонденты российского телеканала "Дождь" Владимир Роменский, Василий Поклонский и оператор Николай Антипов. "На видео видно, как люди в штатском и в масках кладут их на асфальт, а затем увозят в неизвестном направлении", — говорилось в сообщении БАЖ.

Представитель штаба незарегистрированного кандидата Виктора Бабарико и соратница Светланы Тихановской Мария Колесникова сообщила "Дождю", что журналистов задержали после того, как они поговорили с ней на улице.

Позже телеграм-канал Mash опубликовал комментарий представителя МИД России Марии Захаровой, которая сообщила, что журналистов телеканала "Дождь" задержали, потому что у них не было аккредитации.

По словам Захаровой, на тот момент сотрудники телеканала находились в Центральном РУВД Минска, к разрешению конфликта подключилось посольство России.

Впоследствии адвокат Антон Гашинский сообщил "Дождю", что в минской квартире, которую снимали журналисты телеканала, провели обыск не представившиеся люди в штатском с черными масками на лицах. Адвоката на обыск не пустили. По словам Гашинского, который пообщался с арендодателем, силовики ничего не изымали, осмотрели жилище и ушли.

Захар Щербаков, БелаПАН.

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