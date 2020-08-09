ЦИК: Явка на президентских выборах составила 79%

Минск, 9 августа. По данным на 18.00 явка избирателей на выборах президента Беларуси составила 79%, сообщила председатель Центризбиркома Лидия Ермошина в ходе прямой видеотрансляции из ЦИК.

По ее словам, явка в Брестской области составила 84%, в Витебской — 80%, Гомельской — 85%, Гродненской — 82%, Минской — 77,9%, Могилевской — 86%. В Минске явка составила 62,3%.

"Ряд участков наших избирательных сигнализирует нам о том, что не хватает избирательных бюллетеней, — сказала Ермошина. — В принципе, никто не рассчитывал на такую явку избирателей (на выборах президента в 2010 году явка составила 90,65%, в 2015-м — 87,22%. — БелаПАН.). Поэтому идет переброс из одних избирательных участков на другие".

Ермошина заявила, что "наблюдается организованная порча избирательных бюллетеней, что тоже приводит к определенному дефициту". "Данная порча организована по вине тех инициаторов, которые себя обозначают как "Честные люди", которые готовят наблюдателей, избирателей, которые пропагандировали возможность порчи избирательных бюллетеней, — сказала глава ЦИК. — Сразу же могу сказать, что если будет это происходить, избирательные комиссии более одного бюллетеня взамен испорченного не имеют права выдавать. Сама норма Избирательного кодекса говорит о том, что избирателю выдается бюллетень взамен испорченного, а не их множество. Поэтому если кто-то выбрал такую тактику по саботажу выборов, по издевательству над избирательными комиссиями, сразу же могу сказать — она не пройдет".

Ермошина также предположила, что "произойдет уменьшение количества проголосовавших в процентном отношении". "Это будет связано с тем, что количество избирателей в абсолютных цифрах увеличится в силу того, что очень многие избиратели просто вносятся сейчас в дополнительные списки, — пояснила она. — Почему так происходит? Ну, потому что те избиратели, которые работали за рубежом (а их немало), просто-напросто по консультации родственников в избирательные списки не вносились. Сейчас они находятся здесь и пришли на избирательные участки, то есть это дополнительные люди".

"Ну и часть избирателей, которые традиционно не ходили на выборы и которые отсутствовали уже давно, наверное, в списках избирателей, вышли из подполья и пришли проголосовать, — добавила она. — Поэтому вот, собственно говоря, это и вызывает такую большую цифру, но все равно, я думаю, она (явка. — БелаПАН.) будет более 80%, когда пробьет час, когда закроются избирательные участки".