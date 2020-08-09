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Дата распечатки: 13.08.2020 21:16
 
09.08.2020 21:03 Политика

ЦИК: Согласно данным с закрытых участков, 82% голосов избирателей отдано за Александра Лукашенко

Минск, 9 августа. Согласно данным с закрытых участков, в президентских выборах победил Александр Лукашенко с 82% голосов, сообщила в эфире телеканала "Беларусь 1" председатель Центральной комиссии Лидия Ермошина.

По ее словам, отчитались не все регионы. "Целиком армия отчиталась. Пять из семи регионов смогли представить сведения. Это связано с тем, что практически до восьми часов вечера наши бригады занимались обеспечением ковидных больных, находящихся на дому. Это характерно для Минской области, где много больниц, и Брестская область. Остальные дали. По этим данным лидирует Александр Лукашенко. Ему по результатам голосования в этих участках в пяти регионах отдало предпочтение 82% избирателей. Насколько я помню, у Светланы Тихановской (она на втором месте) — около 5% принадлежит ей по закрытым больничным участкам", — сообщила Ермошина.

По ее информации, в армии проголосовало менее 7 тыс. человек (там, где нет гражданского населения). "Среди них процент поддержки Лукашенко — 93,7%, у Тихановской — 3,8%, у остальных — 0,26—0,29%. Есть более 1% — два кандидата. Что поразительно, армия не такая, как говорили: как командир приказал, так и голосуют. Два человека отказались голосовать, и несколько бюллетеней недействительные", — сказала глава ЦИК.

Марина Носова, БелаПАН.

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