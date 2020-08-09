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Дата распечатки: 13.08.2020 21:16
 
09.08.2020 20:49 Политика, Общество

В Минске задержана официальный представитель телеканала "Белсат" в Беларуси Ирина Славникова

Минск, 9 августа. Вечером 9 августа в Минске задержана официальный представитель телеканала "Белсат" в Беларуси Ирина Славникова, сообщил БелаПАН заместитель председателя Белорусской ассоциации журналистов Борис Горецкий.

По его словам, коллеги Славниковой сообщили ему, что примерно в 19.30 ее задержали сотрудники милиции в центре города. По имеющейся информации, она доставлена в Ленинское РУВД.

Несколькими часами ранее в Минске задержали журналистку "Белсата" Екатерину Ткаченко. По информации Горецкого, она была задержана на выходе из своей квартиры. Ткаченко повезли в Центральное РУВД.

Еще раньше в Минске были "брутально задержаны" корреспонденты российского телеканала "Дождь" Владимир Роменский, Василий Поклонский и оператор Николай Антипов. Представитель штаба незарегистрированного кандидата Виктора Бабарико и соратница Светланы Тихановской Мария Колесникова сообщила "Дождю", что журналистов задержали после того, как они поговорили с ней на улице.

Елена Спасюк, БелаПАН.

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