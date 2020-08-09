Минск, 9 августа. После закрытия избирательных участков (в 20.00) центр Минска частично перекрыт, на проспекте Независимости начинают собираться люди.



Перекрыта площадь Независимости, вдоль Октябрьской транспорт пока ходит.

В метро объявляют, что для обслуживания пассажиров закрыты станции "Октябрьская", "Купаловская", "Площадь Ленина", "Немига", "Фрунзенская", "Молодежная".

Во многих местах города отсутствует не только интернет, но и телефонная связь.

Вокруг Администрации президента скопление спецтехники — автозаки, водометные машины, армейские грузовики. Много милиции, сотрудников внутренних войск и спецназа.