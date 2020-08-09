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Дата распечатки: 13.08.2020 22:47
 
09.08.2020 21:13 Политика, Общество

Центр Минска частично перекрыт, на проспекте Независимости начинают собираться люди

Минск, 9 августа. После закрытия избирательных участков (в 20.00) центр Минска частично перекрыт, на проспекте Независимости начинают собираться люди. 

Перекрыта площадь Независимости, вдоль Октябрьской транспорт пока ходит.   

В метро объявляют, что для обслуживания пассажиров закрыты станции "Октябрьская", "Купаловская", "Площадь Ленина", "Немига", "Фрунзенская", "Молодежная".

Во многих местах города отсутствует не только интернет, но и телефонная связь.

Вокруг Администрации президента скопление спецтехники — автозаки, водометные машины, армейские грузовики. Много милиции, сотрудников внутренних войск и спецназа.

Ян Авсеюшкин, БелаПАН.

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