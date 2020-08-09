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Дата распечатки: 13.08.2020 22:47
 
09.08.2020 22:12 Политика, Общество

Сотни человек движутся с разных сторон к стеле "Минск — город-герой"

Минск, 9 августа. Сотни человек движутся с разных сторон к стеле "Минск — город-герой" на проспекте Победителей.

По состоянию на 21.40 на тротуарах вокруг перекрестка у стелы собралось несколько сотен человек.

Движение личного автотранспорта по проспекту Победителей, начиная от завода "Атлант", перекрыто — ходит только общественный транспорт. Закрыт также поворот на проспект Машерова.

На площадке перед музеем Великой Отечественной войны, где наибольшее скопление людей, собралось много сотрудников милиции в форме. Туда подъехала машина скорой помощи, в нее пересадили одного человек из автозака.

Автомобилисты, которых не пропускают в сторону стелы, постоянно сигналят, им аплодируют и свистят прохожие.

По словам очевидцев, около 21.30 возле стелы начались задержания.

Захар Щербаков, БелаПАН.

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