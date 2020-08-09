Согласно экзитполу, заказанному ТРК "Мир", Лукашенко набирает 79,7% голосов

Минск, 9 августа. Согласно национальному экзитполу, Александр Лукашенко набирает 79,7% голосов. Об этом в эфире телеканала "Беларусь 1" сообщил председатель Белорусского комитета международных организаций Павел Алексо (РСОО "БКМО").

По его словам, молодежной лабораторией социологических исследований РСОО "БКМО" по заказу национального представительства межгосударственной телерадиокомпании "Мир" в Республике Беларусь был проведен национальный экзитпол (опрос на выходе из избирательных участков) в ходе голосования на президентских выборах.

Алексо сообщил, что опрос охватил 320 участков по всей стране. "Интервьюеры предлагали проголосовавшим избирателям пройти анонимный опрос. Задавался вопрос о том, за кого респондент отдал свой голос. Ответили на вопрос 67,6%, отказались от ответа 32,4%. Всего было опрошено 12.340 человек", — отметил председатель организации.

По результатам экзитпола Лукашенко набрал 79,7% голосов, Светлана Тихановская — 6,8%, Анна Канопацкая — 2,3%, Андрей Дмитриев — 1,1%, Сергей Черечень — 0,9%. Против всех проголосовало 9,2% избирателей.