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Дата распечатки: 14.08.2020 00:18
 
09.08.2020 23:31 Политика, Общество

На проспекте Победителей милиция рассекла демонстрантов на две части и массово применяет в отношении протестующих светошумовые гранаты

Минск, 9 августа. Кордон милиции со щитами подошел к перекрестку возле стелы "Минск — город-герой" со стороны Немиги и движется в сторону скопления протестующих в парке Победы.

Милиция массово применяет в отношении демонстрантов, которые находятся возле гостиницы "Планета", светошумовые гранаты.

Проезд по проспекту Победителей в сторону Немиги перекрыт кордоном милиции со щитами. Многочисленные участники демонстрации вышли на проезжую часть проспекта Машерова в районе моста через Свислочь. Люди заняли несколько полос на проезжей части проспекта Машерова. В то же время по проспекту частично пустили движение транспорта. Машины гудят, приветствуя демонстрантов.

К стеле подошел молодой человек с раной на ноге. Он рассказал журналистам, что это — последствие взрыва светошумовой гранаты в районе Немиги.

Оператора Ассошиэйтед Пресс Мстислава Чернова избили силовики, его увезла скорая помощь — об этом БелаПАН сообщили по телефону сотрудники московского офиса агентства. 

Кордоны милиции рассекли демонстрантов пополам вдоль проспекта Победителей, где на данный момент собрались тысячи людей. За последние полчаса сюда приезжало и уезжало как минимум десять машин скорой помощи.

Захар Щербаков, БелаПАН.

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