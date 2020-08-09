Тихановская: Большинство за нас

Минск, 9 августа. Кандидат в президенты Светлана Тихановская не удивлена официальным данным с закрытых участков для голосования, где около 80% получил Александр Лукашенко, а она — около 5%.

"Мы примерно и ожидали таких цифр, но нашлись избирательные комиссии, которые не побоялись и не сфальсифицировали выборы. На эти цифры мы и должны опираться", — сказала Тихановская на пресс-конференции в своем штабе.

"Я верю своим глазам, большинство за нас", — считает кандидат в президенты.

"Наши люди просто проснулись. Я очень рада, что они начали активно участвовать в политической жизни нашей страны, — заявила Тихановская. — В этом году люди наконец-то переступили через свой страх. Многие это сделали, многим еще предстоит это сделать. Я считаю, что мы уже победили, потому что мы победили свой страх, свою аполитичность, апатию и безразличие. Это победы, которые важнее остальных побед".

Тихановская сообщила, что пока не может выходить на улицу, чтобы не дать властям повода для провокаций. "Но люди должны знать, что мы всегда были и будем с нашим народом", — сказала она.

Тихановская прокомментировала силовой разгон демонстрантов и использование светошумовых гранат в Минске: "Это ужасно, сегодня праздник, выборы, люди имеют право свободно передвигаться по городу. Я уверена, что это мирные люди".