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Дата распечатки: 14.08.2020 04:53
 
10.08.2020 04:36 Политика, Общество, Беларусь — Евросоюз

Президенты Литвы и Польши призвали белорусские власти воздержаться от насилия

Минск, 10 августа. Президенты Литвы Гитанас Науседа и Польши Анджей Дуда вечером 9 августа выступили с совместным заявлением, в котором призвали белорусские власти воздержаться от насилия.

"Как соседи Беларуси мы призываем белорусские власти в полной мере признавать и соблюдать основные демократические стандарты. Призываем воздержаться от насилия и уважать основные свободы, права человека и гражданина, в том числе права национальных меньшинств и свободу слова", — говорится в заявлении лидеров двух стран, опубликованном на сайте польского президента.

По мнению глав Литвы и Польши, диалог — лучший метод обеспечения общественного развития, а также дискуссии на тему реформ и политики.

Науседа и Дуда "с величайшим уважением" относятся к суверенитету и независимости Беларуси и надеются на создание условий для углубления сотрудничества с ее обществом и государственными институтами. По их мнению, тесное сотрудничество с Евросоюзом — в интересах Беларуси.

"Мы хотим, чтобы двери для этого сотрудничества остались открытыми, и по-прежнему готовы продолжать поддержку Беларуси на пути углубления отношений с единой европейской семьей", — говорится в заявлении лидеров Литвы и Польши.

Вечером 9 августа в Минске и других городах прошли массовые акции протеста против фальсификации итогов президентских выборов. Правозащитники сообщают о не менее чем 120 задержанных, в том числе более 60 — в столице. Силовики применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водомет.

Согласно первым данным Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов, нынешний руководитель страны Александр Лукашенко набирает около 80% голосов, его основной конкурент — домохозяйка Светлана Тихановская — менее 10%. В то же время в соцсетях появились копии протоколов с отдельных участков в Минске и регионах, согласно которым победу одержала Тихановская.

Дмитрий Власов, БелаПАН.

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