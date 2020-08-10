ЦИК: На закрытых участках Лукашенко набрал 81,35%

Минск, 10 августа. Председатель Центризбиркома Лидия Ермошина в эфире телеканала "Беларусь 1" озвучила более точные официальные данные по закрытым участкам для голосования на президентских выборах.

"По закрытым участкам на первом месте по праву президент Беларуси Александр Лукашенко — 28.623 гражданина, или 81,35%. На втором — Светлана Тихановская. За нее проголосовали 2.848, или 8%, избирателей. На третьем месте — Анна Канопацкая, за нее проголосовали 688 человек. Но я бы сказала, что на третьем месте у нас кандидат против всех — 4%, или 1.422 человека, проголосовали против всех. Это и есть третье место в нашем рейтинге", — сообщила Ермошина.

Она назвала явку по областям: Брестская область — 91,9%, Витебская — 82,7%, Гомельская — 89,8%, Гродненская — 88,8%, Минская — 84,5%.

"Сегодня включено в списки достаточно большое количество избирателей. Это говорит о том, что списки неточные. По Гомельской области — 647 человек внесены в эти списки, где проживает более 1 млн. В Брестской — процент высокий, а внесено 15 тыс. Правда, область пограничная, много людей с картой поляка и студентов, которые обучаются в Польше. Когда начался COVID, они оказались на территории Беларуси. До этого они не приходили на выборы, они отсутствовали в списках избирателей. И поэтому они явились. Кстати, в Бресте тоже один участок не мог проголосовать вовремя. Очевидно, таких людей (включенных сегодня в списки) много было и в Минской области", — отметила Ермошина.

По ее словам, в Минске свою работу продлили 10 участков, в том числе один в Центральном районе, в микрорайоне Лебяжий. Что касается Фрунзенского района, то создание очередей — "сознательная позиция граждан", считает глава ЦИК. "Именно то, к чему призывали альтернативные кандидаты: в конце прийти, всем насолить. В итоге наказали только себя, простояв в очереди", — заявила Ермошина.