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Дата распечатки: 14.08.2020 01:50
 
10.08.2020 00:25 Политика

ЦИК: Явка на президентских выборах составила 84,05%

Минск, 10 августа. По данным на 20.00, явка избирателей на выборах президента Беларуси составила 84,05%, сообщила Центральная комиссия по выборам и проведению республиканских референдумов.

Явка в Брестской области составила 91,97%, в Витебской — 82,73%, Гомельской — 89,81%, Гродненской — 88,81%, Минской — 84,53%, Могилевской — 90,64%. В Минске явка составила 66,10%.

Всего в списки было включено 6.884.132 избирателя. В дополнительные списки в день голосования включили 56.264 человека.

Марина Носова, БелаПАН.

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