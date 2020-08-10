Колесникова: В Беларуси наступает беспрецедентный политический кризис

Минск, 10 августа. "Мы свидетели того, что в Беларуси наступает глубокий, беспрецедентный политический кризис. Впервые власть осталась без электоральной поддержки большинства", — заявила представитель объединенного штаба Светланы Тихановской Мария Колесникова на пресс-конференции вечером 9 августа.

"Этот хаос и бардак, который начался очень давно, продолжается. Дребезжащий драндулет власти разваливается на ходу по частям", — сказала Колесникова.

"Мы считаем, что власть должна признать, что большинство находится на другой стороне, и вступить в диалог с белорусским народом. Нельзя игнорировать волю белорусского народа", — подчеркнула представитель штаба.

По ее мнению, Центризбирком не справился со своей работой. "Мы сегодня стали свидетелями того, что очень большое количество людей не смогло попасть на участки и проголосовать. У них закончилось все, у них закончился интернет, у них закончились урны для голосования, потому что бюллетени не влезали. На некоторых участках у них закончились бюллетени. Все это свидетельствует о препятствовании свободному волеизъявлению белорусского народа", — заявила Колесникова.

"Власть совершает большую ошибку, если она считает, что в третьем тысячелетии может бороться с собственным народом такими способами", — прокомментировала она вечерние события в Минске.

"Если выборы будут сфальсифицированы, мы используем все законные способы защиты голосов избирателей", — заявила Ольга Ковалькова, доверенное лицо Тихановской.

Представитель штаба Анна Красулина сообщила, что на восьми участках в Минске Тихановская получила над Лукашенко двух- и трехкратный перевес. В частности, на участке № 51 в Октябрьском районе у нее 1.226 голосов, у Лукашенко — 394, на участке № 70 в Первомайском районе — 1.023 и 686 голосов соответственно.